Stand: 16.12.2021 09:30 Uhr Impen för Kinner

Vundaag nimmt in de Hamborger Neestadt dat Kinner-Impzentrum sien Bedrief op. Dor köönt Öllern jemehr fief- bet ölvenjohrigen impen laten. De Nafraag is groot, man opstunns sünd wedder Terminen free, ok för düt Johr. Sekern kann een sik de över en Portal in’t Internet. Anbotten to’t Impen för fief- bet ölven Johr ole Kinner gift dat ok in’t Kinner-UKE un in de Asklepios Klinik Noord in Langenhoorn. // Stand 16.12.2021, Kl. 9:30

