Stand: 15.12.2021 10:15 Uhr Masken-Plicht vun hüüt op an

In Hamborg gellt vun hüüt op an en Plicht to’n Maskendragen bi gröttere Demonstratschonen. Dat hett de Senaat güstern so besloten. De Plicht gellt jümmers denn, wenn mehr as fiefhunnert Lüüd tohoop op de Straat gaht. Toletzt sünd Sünnavend bi teihndusend Minschen in de Binnenstadt gegen de Coronapolitik op de Been west. Wiel de mehrsten dorvun keen Mask nich op harrn, weer de Diskuschoon opkamen. / Stand: 15.12.21 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.12.2021 | 10:15 Uhr