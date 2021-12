Stand: 15.12.2021 10:15 Uhr Nasa-Fleger neern de Sünn

För Weltruumforschers is dat en heel un deel groote Erfolg: De NASA hett dat fardig bröcht, mit een Weltruumfleger dörch den Butenrand vun de Atmosphär vun de Sünn to flegen. En twölf Zentimeter dicke Panzer ut Karbon harr dat Ruumschipp schütt, vör to veel Hitt. In de Sünnencorona hett de Fleger Stoff un Magnetfellers ünnersöcht. Wetenschapplers hopt nu, dat se mehr doröver rutkriegt, woans Steerns överhaupt funktschenert. / Stand: 15.12.21 Klock 09:30

