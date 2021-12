Stand: 13.12.2021 09:30 Uhr Proteste gegen Corona-Politik

Nadem en Masse vun Lüüd an’t Wekenenn gegen de Corona-Politik op de Straat gahn is, will de Binnenbehöörd nu nastüern. In Tokunft schall dat wedder en Maskenplicht geven, wenn sik mehr as fiefhunnert Lüüd versammeln doot. Bavento plaant se de Tahl vun Lüüd to begrenzen, de mitmaken dörvt. Dat sä de Behöörd to NDR 90,3. De CDU harr vöraf fordert, dat de root-gröne Senaat strenger warrt. In Hamborg weren acht- bet teihndusend Minschen op de Straat gegen de Corona Politik. Dat weren duppelt sovele as ankünnigt. //Stand 13.12.21 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.12.2021 | 09:30 Uhr