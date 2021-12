Stand: 13.12.2021 09:30 Uhr Schockkanroop in Blanknees

Trickbedreger, de hebbt vun en ole Fru in Blanknees mehr as eenhunnertdusend Euro ergaunert. Bi en sonömten Schockanroop, dor hebbt se de eenunachtig Johr ole Fruu vörspeelt, dat jümehre Enkeldochter en Unfall harr. Se hebbt seggt, dorbi weer een to Dode kamen. De Enkelin müss nu Geld betahlen för ehr Kautschoon. De ole Fru hett denn en Mann, de so dahn hett, as wöör he för de Gerichtskass arbeiden, Schmuck vun Wert, Münzen un Gold geven. //Stand 13.12.2021 Kl. 9:30

