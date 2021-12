Stand: 10.12.2021 09:30 Uhr Mehr Impen gegen Corona

Hamborg kriggt mehr Impmiddel vun Biontech. Un dat kummt ut en Extra-Bestand vun’e EU. Dormit schall denn dat utgleken warrn, wat an anner Steed nich levert worrn is. Bavento gifft dat bi de Imp-Steden vun’e Stadt ok wedder veel ne’e Terminen, de free sünd. Wokeen över sösstig Johr oolt is, de kann sik dor af nu ok al na fief Maanden de drütte Sprütt gegen Corona geven laten. Kuum en Imp-Steed is vull utlast, man blots in Horborg is de Andrang groot.

