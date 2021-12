Stand: 09.12.2021 09:30 Uhr Olaf Scholz fangt as Bunnskanzler an

Een Dag na de Wahl to’n Bunnskanzler geiht vundaag Olaf Scholz sien eersten Arbeitsdag los. Vunnameddag dröppt he sik mit de Ministerpräsdenten vun de Länner to en Videoschalte. Bund un Länner wüllt dorbi sünnerlich över de Corona-Situatschoon snacken. Man dat sall ok üm bunns- und europapolitische Fragen gahn. Wat afmaken warrt se dütmal aver woll nich. // Stand 09.12.2021, Kl. 9:30

