Stand: 09.12.2021 09:30 Uhr Glückwünsche för de ne’e Regeren

Ut Hamborgs Wirtschop kaamt masse Glückwünschen för de ne’e Regeren. De Arbeitgeververband Noordmetall freit sik doröver, dat dat masse noorddütsche Politikers na de Regeren hen schafft hebbt. As Bispeel snackt he vun den ne’en Wirschopsminister Robert Habeck. De Industrieverband Hamborg wünscht sik, dat sik in de Industriepolitik mehr bewegen deit. Un de Ünnernehmensverband Noord will nich mehr so veel Bürokratie hebben. // Stand 09.12.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.12.2021 | 09:30 Uhr