Stand: 09.12.2021 09:30 Uhr Pella-Sietas-Warft

De Pleite vun de Pella-Sietas-Warft Hamborg kunn en Fall för de Staatanwaltschop warrn. Die Insolvenzverwalter geiht tominnst dorvun ut, dat de Warft de Insolvenz versleppt hett. Man wat se Chancen hebbt, dat se noch an Geld kaamt is noch nich seker. De Muddersellschop hett ehrn Sitt in Russland. Opstunns arbeit blots noch dörtig Lüüd bi Pella-Sietas in Neefell. // Stand 09.12.2021, Kl. 9:30

