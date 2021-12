Stand: 08.12.2021 09:30 Uhr Ümbo vun’n Hauptbahnhoff

Modern un mit veel Glas – so süht de Vörslag för den ne’en Hamborger Hauptbahnhoff ut. He schall en Hall dorto kriegen. De Ümbo is ok hoochnödig: Bet 2040 rekent Verkehrsplaners mit sövenhunnertföfftigdusend Passageren an’n Dag. Dat sünd een Drüttel mehr as nu. Anfangen wüllt se mit dat Boen vun de Wandelhall ut Glas man eerst 2030. / Stand: 08.12.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.12.2021 | 09:30 Uhr