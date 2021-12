Stand: 06.12.2021 09:30 Uhr 2G in de Binnestadt

Inköpen för Wiehnachten ünner 2G-dat gellt siet Sünnavend in Hamborg. Eerst weren se jo en beten bang, man nu sünd se doch tofreden, de Ladens. Ok de Slangen dörch de 2 G Kontrollen hebbt de Lüüd nich dorvun afholen, in de Stadt to kamen. So seggt dat dat Citymanagment. Dormit de Lüüd nich toveel töven müssen, harrn sik en poor Ladens tohoopdoon: Se hebbt 2G-Armbänner utgeven, dormit se nich in jedeen Laden kontroleren müssen. De Hannelverband Noord, de rekent liekers dormit, dat ornlich weniger verköfft warrt as sünst. //Stand 06.12.21 Kl. 9:30

