Stand: 06.12.2021 09:30 Uhr Ne’e Regeren

Hüüt vörmiddag maakt de SPD in Berlin künnig, wokeen de Bunns-Ministerien övernehmen deit. Besünners warrt nu dorob keken, wokeen dat Leit vun’t Ministerum för Gesundheit in Tokunft hebben schall. Bavento stimmt de Grönen as letzte vun de dree Parteien över den Koalitschoonsverdrag af. Bet hüüt middag köönt all Liddmaten vun de Partei noch jümehr Stimm afgeven. SPD un FDP harrn al offiziell Jo seggt. // Stand 06.12.2021 Kl. 9:30

