Stand: 03.12.2021 09:30 Uhr Corona-Regeln bi’t Footballspeel

Weniger, de tokieken doot un Masken op - so warrt dat morgen bi dat Football-Tweetligaspeel an’n Millerntor gegen Schalke utsehn. Grund is: St. Pauli will dat Stadion nich vull maken, ok wenn de ne’en Corona-Regeln för Sportveranstaltens eerst af tokamen Week gellen doot. St. Pauli Fans schüllt sik freewillig an 2G Plus Plus hollen - dat heet: gegen Corona impt oder na Corona wedder op’n Damm plus freewilligen Corona-Test un bavento denn noch wat för Mund un Nees binnen.

// Stand: 03.12.2021, Kl. 9:30

