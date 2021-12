Stand: 03.12.2021 09:30 Uhr Nakieken vun Corona-Regeln

Bi en Akschoon in dat Phoenix-Viddel in Horborg sünd an’n Avend söss Weertshüüs un Lokalen nakeken worrn, wat se sik dor an de Corona-Regeln hollen doot oder nich. Dat is dor in’e verleden Tieden ümmer wedder nich so de Fall ween. Bi de Kontroll hebbt Polizei, Toll un dat Horborger Bezirksamt an deelnahmen hatt. Dat, wat bi de Akschoon bi rutsuert is, dat wüllt se hüüt Vörmiddag kund doon.

// Stand: 03.12.2021, Kl. 9:30

