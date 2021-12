Stand: 02.12.2021 09:30 Uhr Corona: De Tallen

De Corona-Inzidenz in Düütschland is den drütten Dag achter'nanner lütt beten wat rünnergahn. Se liggt nu bei veerhunnertnegenundörtig - güstern bi rund veerhunnertdreeunveertig. Op de Intensivstatschonen in Hamborg behannelt se opstunns veerunsösstig Covid-Patienten. De Krankenhuusinzidenz leeg in Hamborg toletzt bi knapp över een. // Stand 02.12.2021, Kl. 9:30

