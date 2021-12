Stand: 02.12.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Twoors is dat vundaag de mehrste Tiet schöön, liekers kann’t ok den een oder anner Regen- un Sneeschuer geven. Dor mööt ji denn oppassen, an’n Avend kann’t denn ok mal glatt warrn op de Straten. Mehr as bet to veer Graad schafft de Temperaturen ok nich.

Morgen kümmt den en Mix ut Snee, Sneeregen un normalen Regen op uns to. Dat allens bi bet to fief Graad un dullen Wind ut Süüdwest. // Stand: 02.12.2021, Kl. 9:30

