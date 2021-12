Stand: 01.12.2021 09:30 Uhr Welt-Aids-Dag

Vundaag is Welt-Aids-Dag un dat Robert Koch-Institut mellt nu, dat de Aids-Tahlen in Hamborg rünnergahn weren. In't verleden Johr harrn sik weniger Menschen mit HIV ansteken as in 2019. Dor weren dat noch eenhunnertnegentig un in 2020 denn blots noch eenhunnertdörtig. | Stand 1.12.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.12.2021 | 09:30 Uhr