Stand: 29.11.2021 09:30 Uhr Corona-Regeln bi’n Spoort

De Hamborger Amateurspoort, de mut sik op strengere Regeln gegen Corona instellen. Christoph Holstein, de Hamborger Staatsraat för Spoort, sä to NDR 90,3, dat de Situatschoon leeg weer. He meent, dat mag ween, dat för den Spoort binnen bald streng de 2G-Plus-Regel gellen warrt. Ok de Hamborger Profi-Spoort mutt sik woll noch mehr inschränken. Mag ween, meent Holstein, dat de FC St. Pauli un de HSV weniger Tickets för Heimspelen verköpen dörvt un dat Fans, de nich ut Hamborg kaamt, nich mehr dorbi weent köönt. // Stand 29.11.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.11.2021 | 09:30 Uhr