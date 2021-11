Stand: 29.11.2021 09:30 Uhr Hand in Hand för Noorddüütschland

Vundaag geiht de NDR-Benefizaktschoon „Hand in Hand für Norddeutschland“ los. Düt Johr geiht dat üm Hölp för Kinner in Corona-Tieden. De Partner vun’n NDR för düsse Akschoon, dat is de Kinnerschutzbund. In Hamborg köönt Se to’n Bispill mit jümehre Spend Stütt för de Arbeit vun’t Kinner- un Familienzentrum in Lurup oder dat Kinnerschutzzentrum Harborg geven. All Informatschonen dorto, de find Se ok op NDR.de/Hamburg. //Stand 29.11.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.11.2021 | 09:30 Uhr