Stand: 26.11.2021 09:30 Uhr Mehr Sprütten gegen Corona

De Druck op de Lüüd hier in Hamborg, de noch keen Corona-Sprütt kregen hebbt, de bringt woll wat: Denn in’e verleden Week sünd bi de Impsteden vun’e Stadt jeden Dag mehr as dusend Lüüd dat eerste Mal gegen Corona impt worrn. Vörher sünd dat man blots half so veel ween. Ok de Tahl vun de Lüüd, de nochmal bavento een Sprütt gegen Corona kregen hebbt, is opletzt düütlich na baven gahn - op mehr as teihndusend in’e verleden Week.

// Stand: 26.11.2021, Kl. 9:30

