Stand: 26.11.2021 09:30 Uhr Corona-Tahlen gaht wieder na baven

Un de Inzidenz, de för ganz Düütschland gellt, is ok vundaag wedder na baven gahn. Dat Robert-Koch-Institut, dat snackt hier nu vun goot 438. Dat is nu al dat negenteihnste Mal in’e Reeg, wo de Tahl so hooch is, as noch nie nich tovör. De Sundheitsämter mellt bavento mehr as 76.400 ne’e Fäll, wo sik Lüüd mit Corona ansteken hebbt. Un in Hamborg sünd opstunns dreeunföfftig Corona-Kranke op Intensiv. Dat sünd‘n beten wat mehr

as in’e verleden Daag.

// Stand: 26.11.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.11.2021 | 09:30 Uhr