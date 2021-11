Stand: 26.11.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Koolt un natt gaht wi op dat Wekenenn to. Opstunns sünd dat dree Graad in Fuhlsbüddel. Mehr as fief Graad warrt dat vundaag nich. Twüschendörch gifft dat ümmer mal wedder’n beten Regen. Morgen un övermorgen liegt de Temperaturen denn so üm un bi dree, veer Graad. Un ok dor gellt:

Ümmer mal wedder Regen un ok Sneeregen is mööglich.

// Stand: 26.11.2021, Kl. 9:30

