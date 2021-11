Stand: 24.11.2021 09:30 Uhr Impen in Hamborg

För de Lüüd, de sik impen laten wüllt, maakt Hamborg sik praat: De Stadt will in de tokamen Weken mehr as twintig lütte Impzentren inrichten. De schüllt so liek as mööglich opdeelt ween op all Bezirken. Dor kann en sik denn ahn en Termin impen laten. Mag ween, dat een för de drütte Sprütt aver en beten töven mutt. //Stand 24.11.2021 Kl. 9:30

