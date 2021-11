Stand: 23.11.2021 10:15 Uhr Bald noch mehr 2-G in Hamborg

In Hamborg gellt vun’t tokamen Weekenenn op an de 2-G-Coronaregel wohrschienlich noch för veel anner Urte. Denn dörft woll ok na Kino, Theoter un Böökeree blots noch Lüüd rin, de impt oder vun’t Virus sund worden sünd. NDR 90,3 hett to weten kregen, dat de Senaat vundag doröver Ratslag höllt. Güstern harr sik vör de Elvphilharmonie’n lang Slang bildt; dor weer en mobile Impmannschopp togangen. Düsse Teams kriegt nu mehr Personaal, wiel to veel to doon is. / Stand: 23.11.21 Klock 09:30

