Stand: 23.11.2021 10:15 Uhr Hickhack üm Impplicht

Bayern un Baden-Württembarg wüllt sik nu tohoop för en Corona-Impplicht insetten. De Ministerpresedenten Markus Söder un Winfried Kretschmann seggt, so en Plicht würr sik verlahnen, un se würr ok nich gegen Freeheitsrechten stahn, sünnern en würr dordörch Rechten trüggkriegen. So schrieven’s dat in de FAZ. Kretschmann hett man klor makt, dat keeneen, de sik nich impen lött, in’t Kaschott lannen oder vun de Polizei to’n impen afhalt warrt. Moeglich kunn dorgegen Strafgeld warden. / Stand: 23.11.21 Klock 09:30

