Stand: 22.11.2021 09:30 Uhr Zverev lööst Medwedew af

De Hamborger Alexander Zverev kann sik de Kroon as Tennis-Weltmeester opsetten laten. Vörher weer dat Daniil Medwedew, man de harr bi dat Turiner ATP-Turneer in't Endspeel gegen Olympiasieger Zverev dat Nasehn. In twee Sätz is de Hamborger mit söss to veer un söss to veer dörmarscheert. In'n Jux sä he achteran to sien Gegner: „Velen Dank, dat du mi hest winnen laten.“ // Stand: 22.11., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.11.2021 | 09:30 Uhr