Stand: 18.11.2021 09:30 Uhr Plaans in Saken Corona

De Tall vun de Corona-Infekschonen geiht nochmal düütlich na baven. Dat Robert-Koch-Institut mellt mehr as fiefunsösstigdusend ne’e Fäll. Dat sünd so veel as noch nienich tovör an een Dag. Vundaag stimmt de Bunnsdag över ne’e Corona-Regeln af. In Krankenhüüs un Pleegheimen süllt in tokamen Tiet en Testplicht ok för Lüüd gellen, de al impt sünd. An’n Arbeitsplatz mit vele Kuntakten sall 3G en Plicht warrn. Un denn plaant se noch 3 G in Bussen un Bahnen. // Stand 18.11.2021, Kl. 9:30

