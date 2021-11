Stand: 18.11.2021 09:30 Uhr Kaschott för Kapitol-Störmer

De Storm op dat US-Kapitol in Washington Anfang Januar. Dorbi güng sünnerlich dat Bild vun EEN Angrieper üm de Welt. He weer bavenrüm nakelt un harr en Fellmütz mit Höörn op'n Kopp as he na't Kapitol rinleep. Dorför mutt de Veerundörtigjohrige nu för meist dreeanhalv Johr in't Kaschott. Man dor gifft dat noch masse anner Lüüd, de woll achter Trallen mööt. Dor loopt noch sösshunnertföfftig anner Verfahrens. // Stand 18.11.2021, Kl. 9:30



