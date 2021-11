Stand: 16.11.2021 09:30 Uhr Ne’e Corona-Oplagen för Hamborg

Hamborg warrt vundaag scharpere Corona-Regeln för Lüüd fastleggen, de nich impt sünd. Se kaamt denn in keen Restaurang un Lokaal mehr rin un ok nich in‘t Theater, in de Disko oder in’t Kino. De 2G-Regel schall ok in Fitnessclubs un Kosmetikstudios Plicht warrn. Blots bi’n Putzbüdel, dor will de Senaat villicht en Utnahm maken. De strengeren Oplagen schüllt vun Sünnavend af an gellen. / Stand: 16.11.2021, Klock 9:30

