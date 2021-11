Stand: 15.11.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

Veel griese Wulken, un denn un wenn kaamt dor poor lütte Drapens rut. Later denn nich mehr ganz so gries – bi bet to acht Graad. Nu (Klock negen) sünd dat in Hummelsbüddel söss Graad. Un morgen blifft dat so. // Stand: 15.11., Klock 09:30

