Stand: 12.11.2021 09:30 Uhr Woans wieder mit Corona?

De Corona-Laag warrt leger. Dorüm snackt de Ampel-Parteien vundaag mit Fachlüüd vun dat Robert-Koch-Institut un anner Wetenschoplers tohoop över dat Opfrischen vun dat Impen un över ne’e Regeln bi de Arbeit. In Hamborg kunn de Senaat al tokamen Week nochmal över de scharpen Twee-G-Regeln snacken. Wat de Snelltests angeiht, wo een nix för betahlen mutt un de dat ja wedder geven schall, töövt Hamborg noch op Vörgaven vun’n Bund. De Corona-Inzidenz in Düütschland is vundaag noch mal wedder nee so hooch as noch nie nich tovör un liggt nu bi tweehunnertdreeunsösstig.

