Stand: 08.11.2021 09:30 Uhr Afbo vun Intensivbetten an’t UKE

Nu dat de Corona-Infekschonen höger un höger gaht, liggt ok mehr Minschen, de sik ansteken hebbt, in de Hamborger Krankenhüüs. Liekers, dat UKE mutt Intensivbetten afboen. Dat vermell de Senaat, nafraagt harrn CDU un AfD. Se hebbt nich noog Lüüd, de in de Pleeg arbeiden doot. De, de dor sünd, de dörvt sik blots noch üm twee Intensiv-Patschentinnen un Patschenten kümmern. De Gesetten weern ännert worrn. Vör goot een Johr geev dat in’t UKE noch hunnertachtuntwintig Intensivbetten, nu sünd dat blots noch hunnert. / Stand: 08.11.2021, Klock 9:30

