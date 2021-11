Stand: 08.11.2021 09:30 Uhr Unfall in Farmsen-Beern

An’n fröhen Morgen is en Autofohrer in Farmsen-Beern to Malöör kamen. In den Berner Heerweg is he mit sien Auto vun de Straat afkamen. Dat Auto is op de Siet kippt un de Fohrer weer inklemmt. Füerwehrlüüd müssen em ut dat Fohrtüüch rutsnieden. De Mann liggt opstünns in’t Krankenhuus, üm Leven un Doot geiht dat för em nich. / Stand: 08.11.2021, Klock 9:30

