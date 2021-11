Stand: 05.11.2021 09:30 Uhr Polizeiakschoon gegen Inbrekers

Mit mehre Razzien is de Hamborger Polizei gegen Inbrekers gegenangahn. So hebbt se to’t Bispeel güstern Avend un in’e Nacht in Hoorn twee Lokalen nakeken un mehr as teihn Lüüd in Gewohrsam nahmen. Enkelte Saken un wat nu nipp un nau achter de Akschoon steken deit, dor hett de Polizei bet nu noch nix to seggt.

// Stand: 05.11.2021, Kl. 9:30

