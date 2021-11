Stand: 04.11.2021 09:30 Uhr 360 Mal in Goornhüüs inbraken

De Polizei Hamborg hett en Mann faatkregen, de woll mehr as dreehunnertsösstig Mal in Goornhüüs instegen is. Dat Ganze is binnen twee Maand in Billsteed un Hoorn passeert. De Polizei harr den Tweeundörtigjohrigen al mal op'n Kieker un em domals bi de Büx kregen, as he jüst wedder dorbi weer.// Stand 04.11.2021, Kl. 9:30



Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.11.2021 | 09:30 Uhr