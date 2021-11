Stand: 03.11.2021 09:30 Uhr Resultaten ut'n Sport

In'n Basketball-Europapokal hefft de Hamborg Towers in'n Willemsborger Inselpark mit eenunnegentig to sövenunnegentig gegen Andorra verloren. Ok in de Football-Champions-League geev dat Spelen. Bayern München hett sik mit fief to twee gegen Benfica Lissabon dörsett un steiht nu in't Achtelfinaal. De VfL Wolfsborg hett ok wunnen: mit twee to een gegen RB Salzborg. | Stand 3.11.2021 Kl. 9:30

