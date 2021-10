Stand: 27.10.2021 09:30 Uhr HSV in’t DFB-Achtel-Finaal

Veer to twee in’t Ölvenmeterscheten – de HSV hett dat an’n Avend schafft, in’t Achtelfinaal vun den DFB-Pokaal rintokamen. De Hamborgers harrn in Nürnberg de Nees vörn. Tim Leibold hett dat Door schaten, op dat dat opletzt ankeem. Vunavend speelt de FC St. Pauli in den DFB-Pokaal bi Dynamo Dresden. / Stand: 27.10.2021, Klock 9:30

