Stand: 25.10.2021 09:30 Uhr Corona-Regeln un Tahlen

Inköpen ahn Mask op Mund un Nääs, dat is in Hamborg woll mööglich, warrt aver meist noch nich maakt. Betlang hebbt blots en poor Geschäften de G2-Regel inföhrt. De Grund mag ween, dat dat veel Arbeid is, de Lüüd an’n Ingang to kontroleren. To de glieke Tiet as de Lockerungen vun de Corona-Regeln inföhrt worrn sünd - för Impte un de, de en Infektschonen överstahn hebbt - hebbt de Corona-Tahlen ok in Hamborg en ornlichen Sprung na baven maakt. Vunmorgen liggt de bundswiete Inzidenz bi eenhunnert un teihn. //Stand 25.10.21 Kl. 9:30

