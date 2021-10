Stand: 25.10.2021 09:30 Uhr Pimmelgate

Hamborgs Binnensenater Andy Grote hett siet Weken mit dat sonömte Pimmelgate to doon. Dat güng dorbi üm en Tweet, gegen den he mit en Straafanzeig vörgahn is. Nu warrt he dat nich mehr los. Dat jüngste Bispill: An de Rode Flora is en Spruch eerst vun de Polizei mit Farv överpinseln worrn, man Unbekannte hebbt em wedder nee henschreven. // Stand 25.10.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.10.2021 | 09:30 Uhr