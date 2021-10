Stand: 22.10.2021 09:30 Uhr Malöör bi Filmdreih

Schauspeler Alec Baldwin hett en Kamerafro dootschaten un en Regisseur böös to Schaden bröcht. Se weern jüst dorbi en Film in de USA to dreihen. Baldwin speelt de Hauptrull in en Western, den se opstünns in den Bunnsstaat New Mexico dreiht. He hett dorbi woll ut Versehn mit scharpe Munitschoon schaten. Woso dat de an den Filmset geev, dat is noch nich kloor. / Stand: 22.10.2021, Klock 9:30

