Stand: 19.10.2021 09:30 Uhr Regeln an Scholen

Mag ween, dat de Regeln ok in de Hamborger Scholen lockerer warrt. Senater Ties Rabe sä in’t NDR Hamborg Journaal, dat se dat Konzept in twee Weken noch mal nipp un nau ankieken wüllt. Un denn weer de Maskenplicht dat eerste, wat se kippen wörrn, graad in Grundscholen. Opstunns mööt aver all Schölers en Mask op hebben un sik dreemal in de Week testen laten. //Stand 19.10.2021 Kl. 9:30

