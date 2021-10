Stand: 15.10.2021 09:30 Uhr Impen gegen Grippe

De Grippe-Tiet geiht los un veel Dokters in Hamborg raadt dorüm, dat een sik impen laten deit. Fachlüüd seggt, dat sik dat Immunsystem nich so richtig op de Grippeviren op instellen kunn. Dat leeg an de Corona-Pandemie, weswegen wi jo al siet Maanden Afstand holen doot, wat för Mund un Nees bunnen hebbt un so denn keen Kuntakt to de Grippeviren harrn. Besünners Lüüd, wokeen al öller sünd oder al krank, de geevt se den Raatslag, dat se sik impen laten schullen.

