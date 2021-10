Stand: 14.10.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt de Wulken mal wedder de Bavenhand. Af un an gifft dat Regen oder Spütterregen. Mit Schangs is dat twüschendör ok mal en beten heller. De Temperaturen schafft dat nicht över veerteihn bet sössteihn Graad rut. Opstünns sünd dat twölf Graad an de Bill. Morgen treckt de Regenwulken na Süden hen af. Bi twölf bet dörteihn Graad is dat noch en beten frischer as vundaag. / Stand: 14.10.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.10.2021 | 09:30 Uhr