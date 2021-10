Stand: 13.10.2021 09:30 Uhr Söök na Parkplätz

Wokeen mit dat Auto na 'n Volkspark hen fohren will, de mutt woll lang na'n Parkplatz söken. Negenhunnert Stellplätz an de Schnackenborg-Allee sünd sparrt - un dat för ‘n poor Johrn lang. Dor staht nu Bofohrtüüch, de för de Arbeiden an'n Deckel to'n Larmschutz över de A7 bruukt warrt. Besökers dröövt nu an HSV-Speeldaag un bi anner Veranstaltens kostenfree Park & Ride bruken - un dat an de Standoorten Snelsen, Elvgaustraat, Bardörp un Horborg. // Stand 13.10.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.10.2021 | 09:30 Uhr