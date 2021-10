Stand: 13.10.2021 09:30 Uhr Hölp för Messen

In Hamborg löppt dat Messegeschäft jüst eerst wedder an. Dat de Opwind anhöllt, will de Bund de Veranstalters vun de Messen mit en Extrafond hölpen. Düsse Fond sall dat finanzielle Risiko afsekern, wenn en Mess doch mal utfallen mutt. Opstunns finnt sik keen de dat versekern un denn betahlen deit. De Hölp kann een vunaf fiefuntwintigsten Oktober online beandragen. // Stand 13.10.2021, Kl. 9:30

