Stand: 12.10.2021 09:30 Uhr Hamborgs Justiz hett veel to doon

De Last vun de Justiz in Hamborg is bannig hooch. Se hebbt jümmer mehr to doon mit Drogenperzessen mit Daten ut de Encrochat-Ünnersökens. Fahnders harrn de Software to ’t Verslöteln vör een Johr knackt un dusende Chats vun kriminelle Lüüd opdeckt. En Spreker vun ’t Gericht sä to NDR 90,3, de Hamborger Justiz hett nu so veel to doon, dat anner Fäll dörch Encrochat verdrängt warrt. // Stand 12.10.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.10.2021 | 09:30 Uhr