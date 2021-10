Stand: 11.10.2021 09:30 Uhr Elvphi wiet vörn bi Touristen

De Elvphilharmoni is in en ne’e Ranglist op Platz dree landt. De Reisföhrer „Lonely Planet“ meent, se is bi de Tweehunnertfofftig besten Oorte in Düütschland, wo de Lüüd geern henföhrt, ganz wiet vörn. Op’n eersten Platz is de Stadt Leipzig, op Platz twee de Bodensee. //Stand 11.10.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.10.2021 | 09:30 Uhr