Stand: 08.10.2021 09:30 Uhr U4 na Willemsborg hen

Bet nu is de U4 bet hen na’n Grasbrook plaant. Hamborgs Grönen un SPD wüllt nu aver teemlich gau en Plaan hebben, de noch över den Grasbrook henweg geiht un twoors bet na’n Noorden vun Willemsborg hen. Al nu sünd dor de S-Bahnen in Richt na Süden hen faken veel to vull un in Willemsborg sünd bavento noch teihndusend ne’e Wahnungen plaant.

