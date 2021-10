Stand: 07.10.2021 09:30 Uhr Fruunslüüd warrt ut Syrien haalt

De Bunnsregeren hett acht Fruunslüüd un jemehr dreeuntwintig Kinner ut Syrien torüch na Düütschland haalt. Dor is ok en Hamborgersch mit dorbi. Wat dat heet, süllt se all in Syrien bi de Terrormiliz IS west ween. Toletzt hebbt de Fruunslüüd in en Gefangenenlager in'n Noordoosten vun Syrien leevt. Poor vun jem kaamt nu in Düütschland achter Trallen. // Stand 07.10.2021, Kl. 9:30

