Stand: 04.10.2021 09:30 Uhr Pandora Papers bringt Geldverstekeree an't Licht

As dat utsüht, dor versteekt Hunnerte vun Politikers un Lüüd mit hoge Postens jem ehr Geld in Stüer-Oasen. Rutkamen is dat dör en Datenleck. De so nöömten "Pandora Papers" hebbt weltwiet mehr as sösshunnert Journalistinnen un Journalisten ünner de Luup nahmen. Mit dorbi in Düütschland weern de NDR, de WDR un de Süddeutsche Zeitung. Merrnmang de Lüüd, de wat vörsmeten warrt, is to'n Bispeel ok de Baas vun de tschechische Regeern, Andrej Babis. // Stand: 04.10., Klock 09:30

